Galatasaray’dan Taraftara Sabah Sürprizi! Transferi Resmen Açıklandı: Hayırlı Uğurlu Olsun

Galatasaray’da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Son olarak sabah saatlerinde gelen transfer haberi taraftarları heyecana boğdu. Cimbom, İtalyan kaleciyi duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip yeni bir transfere imza attı.

Galatasaray, yeni kulübünü resmen açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre kadın futbol takımı için İtalyan kaleci Roberta Aprile transferini duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Kadın Futbol Takımımız, kaleci Roberta Aprile ile sözleşme imzaladı.

25 yaşındaki kaleci kariyeri boyunca Pink Bari, Inter, Juventus, Sampdoria ve Como formalarını giydi.
Roberta Aprile’ye Galatasaray’a hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz."

Kaynak: Haber Merkezi

