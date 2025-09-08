Busenaz Dünya Boks Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk sporcular voleybol ve basketbolda Türkiye’yi gururlandırmaya devam ederken, bir başarı da boksta geldi.

Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere’nin Liverpool kentinde devam ederken, milli boksör Busenaz Sürmeneli, son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi