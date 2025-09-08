Busenaz Dünya Boks Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde

Milli boksör Busenaz Sürmeneli Dünya Boks Şampiyonası'nde çeyrek finale yükseldi.

Busenaz Dünya Boks Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk sporcular voleybol ve basketbolda Türkiye’yi gururlandırmaya devam ederken, bir başarı da boksta geldi.

Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere’nin Liverpool kentinde devam ederken, milli boksör Busenaz Sürmeneli, son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonu!Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonu!Spor

Teşekkürler Filenin Sultanları... Tarihte İlk Kez Dünya İkincisi OldukTeşekkürler Filenin Sultanları... Tarihte İlk Kez Dünya İkincisi OldukSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Busenaz Sürmeneli Boks
Fenerbahçe’de Giden Gidene! Cengiz’den Sonra Ali Koç 3.5 Milyon Euroluk Yıldızı Takımdan Gönderdi Fenerbahçe’de Giden Gidene
Başakşehir'de Çağlaş Atan Dönemi Sona Erdi Başakşehir'de Çağlaş Atan Dönemi Sona Erdi
Fenerbahçe'de Ayrılık Rüzgarı: Bir İsim Daha Gitti... Fenerbahçe'de Ayrılık Rüzgarı, Bir İsim Daha...
Trabzonspor Maçı Öncesi Fenerbahçe’ye Ederson Müjdesi! Taraftarlar Stada Akın Edecek Fenerbahçe'ye Ederson Müjdesi
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu, Saldırganın Anne ve Babası Gözaltında İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar