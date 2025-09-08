Başakşehir'de Çağlaş Atan Dönemi Sona Erdi

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı. Açıklamada, Atan'a kariyerinin devamında başarılar dilendi.

Başakşehir'de Çağlaş Atan Dönemi Sona Erdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan’ın görevine son verildiğini açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz” denildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Başakşehir
Mourinho'dan Fenerbahçe İçin Flaş Hamle Mourinho'dan Fenerbahçe İçin Flaş Hamle
Onana Trabzon Yolcusu... Geliş Tarihi Netleşti Onana Trabzon Yolcusu... Geliş Tarihi Netleşti
Togg T10F'in Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu: İşte Satış Tarihi ve Fiyatı... TOGG T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak Fiyatı Ne kadar? Türkiye ve Avrupa Satış Tarihi Açıklandı
Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Belli Oldu! Süper Lig Tarihine Geçecek: İmza İçin Türkiye’ye Geliyor Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu, Saldırganın Anne ve Babası Gözaltında İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar