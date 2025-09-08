Fenerbahçe'de Ayrılık Rüzgarı: Bir İsim Daha Gitti...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hemen hemen tamamlanırken, kulüpte ayrılık haberleri de peş peşe gelmeye başladı.

Sarı-lacivertli ekipte Cengiz Ünder ve Mimovic’in bugünkü ayrılıklarının ardından Alexander Djiku ile de yollar ayrıldı.

Fenerbahçe, Djiku’nun takımdan ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

Ganalı stoper, Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova’nın yolunu tuttu.

