Fenerbahçe'de Ayrılık Rüzgarı: Bir İsim Daha Gitti...

Fenerbahçe'de Alexander Djiku ile yolların ayrıldığı TFF'ye resmen bildirdi. Bu ayrılıkla Fenerbahçe'de yabancı sayısı toplamda 14'e düştü.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hemen hemen tamamlanırken, kulüpte ayrılık haberleri de peş peşe gelmeye başladı.

Sarı-lacivertli ekipte Cengiz Ünder ve Mimovic’in bugünkü ayrılıklarının ardından Alexander Djiku ile de yollar ayrıldı.

Fenerbahçe, Djiku’nun takımdan ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

Ganalı stoper, Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova’nın yolunu tuttu.

