Mourinho'dan Fenerbahçe İçin Flaş Hamle
Fenerbahçe'den gönderilen Mourinho, Instagram'dan eski kulübünü takipten çıktı. Mourinho, Benfica hezimetinin ardından kovulmuştu.
Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılan teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş bir hamle geldi.
Fenerbahçe ile her adımını sosyal medyadan paylaşan Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli ekibi Instagram'dan takipten çıktı.
Fenerbahçe’nin başında 62 maça çıkan Mourinho, 2.02’lik puan ortalaması elde etmişti. Mourinho, Benfica’ya UEFA Şampiyonlar Ligi’nden elenilmesinin ardından sarı-lacivertli ekipten gönderilmişti.
Dünyaca ünlü teknik adam açıklamaları ve kadro tercihleriyle sık sık eleştirilerin odağı olmuştu.
