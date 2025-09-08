Onana Trabzon Yolcusu... Geliş Tarihi Netleşti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi sonrası kaleci arayışına giren Trabzonspor, Manchester United kalecisi Andre Onana ile anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında varılan mutabakata göre, bordo-mavililer kiralama için ücret ödemeyecek. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’ya göre, Onana’nın maaşı da sezon boyunca Manchester United tarafından karşılanacak.

PERŞEMBE GÜNÜ TRABZON'DA

Tecrübeli kalecinin Türkiye’ye geliş tarihi de belli oldu. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Andre Onana bu hafta Perşembe günü Trabzon’da olacak. Teknik direktör Fatih Tekke’nin görev vermesi durumunda Onana, Fenerbahçe karşılaşmasında bordo-mavili formayı ilk kez giyebilir. Kamerunlu kalecinin fiziksel durumu ve adaptasyon süreci yakından takip edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi