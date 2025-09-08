Trabzonspor Maçı Öncesi Fenerbahçe’ye Ederson Müjdesi! Taraftarlar Stada Akın Edecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertli ekip Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koordinasyon ve çabukluk hareketleri çalışan futbolcular, top kapma oyunuyla antrenmanı tamamladı.

TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ EDERSON’DAN SEVİNDİREN HABER

Sarı lacivertli takıma Trabzonspor maçı öncesi Ederson'dan da sevindiren haber geldi.

Fanatik'teki habere göre; bu sezon Manchester City formasıyla resmi maçta forma giymeyen Ederson'da maç eksikliği nedeniyle sorun olmadığı ve Trabzonspor maçında oynayabileceği belirtildi. Ederson, şans verilmesi halinde Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 5. haftasındaki Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Maç beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Kaynak: Fanatik