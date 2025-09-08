Ali Koç Bunu Da Sonunda Yaptı! Fenerbahçe Taraftarını Sinirden Çıldırtacak Oylama
Fenerbahçe’de Jose Mourinho sonrası teknik direktör arayışı sürmeye devam ediyor. Gelen son görüntüler ise gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle yaptığı buluşmada teknik direktörün yerli mi yoksa yabancı mı olması gerektiğini oylattı. Yaşanan bu olay ise sosyal medyada büyük tepki gördü.
Bir yandan seçim hazırlıklarını sürdüren bir yandan da teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün kadın kongre üyeleriyle bir araya geldi. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmada Koç, kulübün geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
ALİ KOÇ’DAN TEKNİK DİRETKÖR OYLAMASI! SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Yapılan organizasyonda çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan Koç’un seçim hamlesi herkesi şaşkına çevirdi. Koç'un, kadın kongre üyeleriyle yaptığı buluşmada teknik direktörün yerli mi yabancı mı olması gerektiğini oylattığı ortaya çıktı.
Başkan Koç, Fenerbahçe kongre üyelerine, "Hoca yerli mi, yabancı mı olsun?" diye oylama yaptırdı. O anlar sosyal medyada gündem olurken birçok sarı-lacivertli taraftarlar ‘Böyle karar mı alınır!’ ‘Bu nasıl bir oylama!’ diyerek tepki gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi