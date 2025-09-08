Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Belli Oldu! Süper Lig Tarihine Geçecek: İmza İçin Türkiye’ye Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uğurcan Çakır’ı bonservislerle beraber 36 milyon euroya ezeli rakibi Galatasaray’a satan Trabzonspor’un yeni eldiveni belli oldu.

ANLAŞMA TAMAM, İMZA İÇİN GELİYOR

Bordo-Mavili ekip, İngiliz ekibi Manchester United formasını terleten Kamerunlu file bekçisi André Onana'nın transferi konusunda hem İngiliz ekibi hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı. 25 milyon euro bedeli olan Onana’nın Manchester United kariyeri ise oldukça çalkantılı.

FABRIZIO ROMANO DUYURDU! TRABZONSPOR’A HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Dünyaca ünlü spor muhabiri Fabrizio Romano’nun açıklamasına göre; Trabzonspor, İngiltere Premier League takımı Manchester United’n Kamerunlu kalecisi André Onana (29) ile kontrat imzaladı. Onana’nın bu hafta yapılacak açıklamayla beraber Türkiye’ye gelmesi bekliyor.

Kamerunlu kalecinin sezon sonuna dek kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyeceği öğrenildi. Bordo-Mavili ekibin, kısa süre içerisinde deneyimli eldivenin transferini açıklaması bekleniyor.

