Tarih Yazan Filenin Sultanları Yurda Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu yıl da Türkiye'yi gururlandıran bir başarıya imza atarak geleneği bozmadı. Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün Türkiye'ye döndü.

İstanbul Havalimanı'na gelen millileri, aileleri ve voleybolseverler karşıladı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başantrenör Daniele Santarelli elde edilen başarıdan gurur duyduğunu belirterek "Ancak bizim kadar çok çalışanlar neler yapabileceğimizi ve neler başarabileceğimizi anlayabilir. Bütün yaz boyunca çok çalıştık. VNL ile Dünya Şampiyonası arasında limitlerimizi ne kadar zorladığımızı, ne kadar geliştiğimizi sizler de ekranlarınızın başında bizleri izleyerek gördünüz. Bu yolun başında bir hayalimiz vardı, bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum" dedi.

SANTARELLİ: HERKESLE GURUR DUYUYORUM

Şampiyonluğa bu kadar yakınken onu kaçırmak konusunda biraz üzgün olduklarını belirten Santarelli, "Onun dışında başardıklarımızdan, başaracaklarımızdan, limitlerimizi zorlamamızdan ve geldiğimiz noktadan bütün takımım adına çok mutluyum. 3 senedir birlikte çalıştığımız herkese teşekkür ediyorum. Çünkü harika işler başardık. Takımımla ve bizimle birlikte olan herkesle gurur duyuyorum" diye konuştu.

EDA ERDEM: HAYALLERİMİN ÖTESİNDE

Kaptan Eda Erdem ise hayallerinin ötesinde bir an yaşadıklarını söyleyerek "Biz dünya şampiyonası hazırlıklarına başlarken bir hedef belirleyerek Tayland'a gittik. Kesinlikle madalya istiyorduk. Şu an hayallerimizin ötesinde bir an yaşıyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz. Türk voleybolu için tarihi bir dönemdeyiz. Bu takımın, tarih yazan ekibin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu takımın önünün daha çok açık olduğuna inanıyorum. Tüm ülkeye destekleri için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA-DHA