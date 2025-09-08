Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi! İşte 2. Eleme Turu Eşleşmeleri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çekilen kurada 1. eleme turunu geçen 45 ekibin yanı sıra Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım olmak üzere toplam 78 takım yer aldı.

İŞTE 2. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

İşte o eşleşmeler:

Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

Düzcespor - Pendikspor

Kdz. Ereğli Belediye Spor - Bursaspor

Çorluspor 1947 - Ayvalıkgücü Belediyespor

Galata Spor Kulübü - Beykoz Anadolu Spor

Ankara Demirspor - Zonguldak Spor

Beykoz İshaklı Spor - Karacabey Belediye Spor

Karabük İdmanyurdu Spor - Güzide Gebzespor

Balıkesirspor - Yalova FK 77

Küçükçekmece Sinop Spor - İnegölspor

Kastamonuspor - Fatsa Belediyespor

Sivasspor - Şiran Yıldız Spor Kulübü

Orduspor 1967 - Sebat Gençlik Spor

Amasyaspor - 1461 Trabzon FK

Giresunspor - 52 Orduspor

24 Erzincanspor - 1926 Bulancakspor

Erbaaspor - Pazarspor

Karaköprü Belediye Spor - Bitlis 1916 Futbol

Muş Spor - Mazıdağı Fosfat Spor

Elazığspor - 12 Bingöl Spor

Ağrı 1970 Spor - Batman Petrol Spor

Dersim Spor - Şanlıurfaspor

Niğde Belediye Spor - 68 Aksaray Belediye Spor

Kahta 02 Spor - Adana Demirspor

Hatayspor - Erciyes 38 FK

Silifke Belediyespor - Kahramanmaraş İstiklal Spor

Malatya Yeşilyurt Spor - Adana 01 FK

Kahramanmaraş Spor - Karaman FK

Tire 2021 FK - Bodrum FK

Karşıyaka - Bursa Yıldırım Spor

Kütahyaspor - Altınordu

Bornova 1877 - Aliağa

Eskişehirspor - Muğlaspor

Somaspor - Çankaya Spor

Kestel Çilekspor - Fethiyespor

Kırıkkale FK - Manisa FK

İzmir Çoruhlu FK - Isparta 32 FK

Kepez Spor - Denizli İdmanyurdu Güreller Spor

Menemen FK - Eskişehir Anadolu Spor

