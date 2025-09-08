Alınan Karar İsmail Kartal’ın Tüm Hayallerini Suya Düşürdü! Fenerbahçe Şansı Zora Girdi
Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı sürüyor. Jose Mourinho sonrası birçok isimle görüşme yapan sarı-lacivertlilerde gözler İsmail Kartal’a çevrildi. Geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal ile Devin Özek bir araya gelmiş konuşmuştu. O konuşmada Kartal'ın ilk 11 ve oynatacağı futbola dair yaptığı sunum tüm kapıları kapattı.
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayıran Fenerbahçe teknik direktör belirsizliği sürüyor. Birçok isim gündeme gelmeye devam ederken gözler İsmail Kartal’a çevrilmiş durumda.
Konuya dair konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazartesi (bugün) yeni teknik direktörü açıklayacaklarını duyurdu. Ali Koç açıklamasında 2 yabancı 1 yerli adaylarının olduklarını söylerken önceliğinin yabancı bir isimle anlaşmak olduğunu dile getirdi.
DEVİN ÖZBEK VE AHMET KETENCİ’DEN KRİTİK TOPLANTI
Taraftarın takımın başında görmek istediği İsmail Kartal ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Serdar Ali Çelikler’in haberine göre; İsmail Kartal geçtiğimiz günlerde Devin Özek ve Ahmet Ketenci ile bir araya geldi.
KURDUĞU İLK 11’İ SONU OLDU
Toplantıda bir sunum yapan İsmail Kartal, yeni transferlerden Jhon Duran ve Nene’yi ilk 11’de düşünmediğini dile getirdi. Kartal ayrıca Talisca ve Asensio’nun yerine de Szymanzski’yi düşündüğünü ifade etti.
YÖNETİM İSMAİL KARTAL’IN PLANINI ONAYLAMADI
Ancak İsmail Kartal’ın bu düşünceleri yönetimde ters etki yarattı. Kartal’ın yıldız olarak alınan yeni transferleri ilk 11’de düşünmemesi yönetimi rahatsız etti.
