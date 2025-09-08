Alınan Karar İsmail Kartal’ın Tüm Hayallerini Suya Düşürdü! Fenerbahçe Şansı Zora Girdi

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı sürüyor. Jose Mourinho sonrası birçok isimle görüşme yapan sarı-lacivertlilerde gözler İsmail Kartal’a çevrildi. Geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal ile Devin Özek bir araya gelmiş konuşmuştu. O konuşmada Kartal'ın ilk 11 ve oynatacağı futbola dair yaptığı sunum tüm kapıları kapattı.

Son Güncelleme:
Alınan Karar İsmail Kartal’ın Tüm Hayallerini Suya Düşürdü! Fenerbahçe Şansı Zora Girdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayıran Fenerbahçe teknik direktör belirsizliği sürüyor. Birçok isim gündeme gelmeye devam ederken gözler İsmail Kartal’a çevrilmiş durumda.

Konuya dair konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazartesi (bugün) yeni teknik direktörü açıklayacaklarını duyurdu. Ali Koç açıklamasında 2 yabancı 1 yerli adaylarının olduklarını söylerken önceliğinin yabancı bir isimle anlaşmak olduğunu dile getirdi.

Alınan Karar İsmail Kartal’ın Tüm Hayallerini Suya Düşürdü! Fenerbahçe Şansı Zora Girdi - Resim : 1

DEVİN ÖZBEK VE AHMET KETENCİ’DEN KRİTİK TOPLANTI

Taraftarın takımın başında görmek istediği İsmail Kartal ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Serdar Ali Çelikler’in haberine göre; İsmail Kartal geçtiğimiz günlerde Devin Özek ve Ahmet Ketenci ile bir araya geldi.

KURDUĞU İLK 11’İ SONU OLDU

Toplantıda bir sunum yapan İsmail Kartal, yeni transferlerden Jhon Duran ve Nene’yi ilk 11’de düşünmediğini dile getirdi. Kartal ayrıca Talisca ve Asensio’nun yerine de Szymanzski’yi düşündüğünü ifade etti.

Alınan Karar İsmail Kartal’ın Tüm Hayallerini Suya Düşürdü! Fenerbahçe Şansı Zora Girdi - Resim : 2

YÖNETİM İSMAİL KARTAL’IN PLANINI ONAYLAMADI

Ancak İsmail Kartal’ın bu düşünceleri yönetimde ters etki yarattı. Kartal’ın yıldız olarak alınan yeni transferleri ilk 11’de düşünmemesi yönetimi rahatsız etti.

Fenerbahçe’de Giden Gidene! Cengiz’den Sonra Ali Koç 3.5 Milyon Euroluk Yıldızı Takımdan GönderdiFenerbahçe’de Giden Gidene! Cengiz’den Sonra Ali Koç 3.5 Milyon Euroluk Yıldızı Takımdan GönderdiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsmail Kartal Fenerbahçe Ali Koç
Son Güncelleme:
O Bile Bu Kadar Olacağını Düşünmedi! Arda Güler'in 6-0 Öncesi Söyledikleri Gündem Oldu 6-0 Öncesi Söyledikleri Gündemde
Trabzon’da Kapılar Kapanınca Uğurcan Çakır’ın İmdadına Giresun Yetişti Trabzon'dan Veto Yiyince İmdadına Giresun Yetişti
İspanya Karşısında Alınan Mağlubiyetin Faturası Ağır Oldu! Montella'dan Ayrılık Açıklaması Montella'dan Ayrılık Açıklaması
Fenerbahçe’de Giden Gidene! Cengiz’den Sonra Ali Koç 3.5 Milyon Euroluk Yıldızı Takımdan Gönderdi Fenerbahçe’de Giden Gidene
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu, Saldırganın Anne ve Babası Gözaltında İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar