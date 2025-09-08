Fenerbahçe’de Giden Gidene! Cengiz’den Sonra Ali Koç 3.5 Milyon Euroluk Yıldızı Takımdan Gönderdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Cengiz Ünder’i Beşiktaş’a kiralayan sarı-lacivertli ekipten bir ayrılık haberi daha geldi. Fenerbahçe, Sırp oyuncusu Ongjen Mimovic'in takımdan ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

CENGİZ’DEN SONRA BİR AYRILIK DAHA

Kısa süre önce Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olduğunu açıklayan Süper Lig devi Fenerbahçe, Sırp oyuncusu Ongjen Mimovic'in de takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi. Mimovic, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos FC'ye kiralandı.

TFF’YE BİLDİRİLDİ! ZENIT’E KİRALANDI

Oyuncu, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos FC'ye kiralandı. Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında Kızılyıldız'dan gelen Mimovic, hiç süre almadan Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'e kiralık gönderilmişti.

Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Mimovic'in güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

