Fenerbahçe’de Giden Gidene! Cengiz’den Sonra Ali Koç 3.5 Milyon Euroluk Yıldızı Takımdan Gönderdi

Fenerbahçe’de ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Cengiz Ünder’le yollarını ayıran sarı-lacivertli ekipten bir veda daha gerçekleşiyor. Başkan Ali Koç, 3.5 milyon Euroluk yıldızı takımdan gönderdi. İşte sürpriz ayrılığın detayları…

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Giden Gidene! Cengiz’den Sonra Ali Koç 3.5 Milyon Euroluk Yıldızı Takımdan Gönderdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Cengiz Ünder’i Beşiktaş’a kiralayan sarı-lacivertli ekipten bir ayrılık haberi daha geldi. Fenerbahçe, Sırp oyuncusu Ongjen Mimovic'in takımdan ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

CENGİZ’DEN SONRA BİR AYRILIK DAHA

Kısa süre önce Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olduğunu açıklayan Süper Lig devi Fenerbahçe, Sırp oyuncusu Ongjen Mimovic'in de takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi. Mimovic, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos FC'ye kiralandı.

Fenerbahçe’de Giden Gidene! Cengiz’den Sonra Ali Koç 3.5 Milyon Euroluk Yıldızı Takımdan Gönderdi - Resim : 1

TFF’YE BİLDİRİLDİ! ZENIT’E KİRALANDI

Oyuncu, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos FC'ye kiralandı. Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında Kızılyıldız'dan gelen Mimovic, hiç süre almadan Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'e kiralık gönderilmişti.

Fenerbahçe’de Giden Gidene! Cengiz’den Sonra Ali Koç 3.5 Milyon Euroluk Yıldızı Takımdan Gönderdi - Resim : 2

Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Mimovic'in güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sergen Yalçın Sonunda İstediği Yıldızı Aldı! Cengiz Ünder Resmen Beşiktaş’ta Hayırlı Uğurlu OlsunSergen Yalçın Sonunda İstediği Yıldızı Aldı! Cengiz Ünder Resmen Beşiktaş’ta Hayırlı Uğurlu OlsunSpor
Fenerbahçe’ye Yeni İmza Atmıştı: Ali Koç’un Dünyası Başına Yıkıldı! 25 Milyon Euroluk Yıldız Haftalarca Forma GiyemeyecekFenerbahçe’ye Yeni İmza Atmıştı: Ali Koç’un Dünyası Başına Yıkıldı! 25 Milyon Euroluk Yıldız Haftalarca Forma GiyemeyecekSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Ali Koç Cengiz Ünder
Son Güncelleme:
O Bile Bu Kadar Olacağını Düşünmedi! Arda Güler'in 6-0 Öncesi Söyledikleri Gündem Oldu 6-0 Öncesi Söyledikleri Gündemde
Fenerbahçe’de Giden Gidene! Cengiz’den Sonra Ali Koç 3.5 Milyon Euroluk Yıldızı Takımdan Gönderdi Fenerbahçe’de Giden Gidene
Son Dakika: Başakşehir'de Çağdaş Atan Dönemi Sona Erdi! Başakşehir'de Çağdaş Atan Dönemi Sona Erdi
Hepsi Grubunun Yıldızıydı: Yasemin Yürük’ün Acı Kaybı! Yasemin Yürük’ün Acı Kaybı
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
CHP Binası Hala Ablukada! Polisle Vatandaşlar Arasında Arbede Çıktı, Gözaltılar Var CHP Binası Hala Ablukada