O Bile Bu Kadar Olacağını Düşünmedi! Arda Güler'in 6-0 Öncesi Söyledikleri Gündem Oldu

Dün akşam A Milli Futbol takımı İspanya karşısında 6-0 mağlup oldu. Sahaya ortaya koyduğumuz performans büyük tepki çekerken milli yıldızımız Arda Güler’in açıklamaları tekrardan gündem oldu. Maç öncesi konuşan Güler, "İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz" demişti. Ancak ortaya koyulan futbol bambaşka oldu.

Son Güncelleme:
O Bile Bu Kadar Olacağını Düşünmedi! Arda Güler'in 6-0 Öncesi Söyledikleri Gündem Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Futbol Takımı, dün akşam Konya’da İspanya’ya karşı 6-0 mağlup oldu. Maç öncesi Real Madridli yıldız Arda Güler’in yaptığı açıklamalar ise tekrardan gündem oldu.

‘ONLARA BASKIYLA KARŞILIK VERMEK İSTİYORUZ’

Milli yıldızımız Arda Güler, 6-0 yenildiğimiz İspanya maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve, "İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İspanya'ya saygı duyuyoruz, son 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

O Bile Bu Kadar Olacağını Düşünmedi! Arda Güler'in 6-0 Öncesi Söyledikleri Gündem Oldu - Resim : 1

Ancak 6-0’lık alınan yenilgi sonrası Güler’in açıklamaları tekrar gündem oldu. Özellikle milli takımın ortaya koyduğu futbol büyük eleştiri aldı.

SÖZLERİ 6-0’LIK YENİLGİ SONRASI TEKRAR GÜNDEM OLDU

Arda, İspanya maçı öncesi, "İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İspanya'ya saygı duyuyoruz, son 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz" demişti.

İspanya Karşısında Alınan Mağlubiyetin Faturası Ağır Oldu! Montella'dan Ayrılık Açıklamasıİspanya Karşısında Alınan Mağlubiyetin Faturası Ağır Oldu! Montella'dan Ayrılık AçıklamasıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Arda Güler A Milli Takım
Son Güncelleme:
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İlkin Aydın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fenerbahçeli Oyuncuya Çok Sert Yanıt Verdi İlkin Aydın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Fenerbahçe’ye Yeni İmza Atmıştı: Ali Koç’un Dünyası Başına Yıkıldı! 25 Milyon Euroluk Yıldız Haftalarca Forma Giyemeyecek Ali Koç’un Dünyası Başına Yıkıldı
O Bile Bu Kadar Olacağını Düşünmedi! Arda Güler'in 6-0 Öncesi Söyledikleri Gündem Oldu 6-0 Öncesi Söyledikleri Gündemde
Son Dakika: Başakşehir'de Çağdaş Atan Dönemi Sona Erdi! Başakşehir'de Çağdaş Atan Dönemi Sona Erdi
Sergen Yalçın Sonunda İstediği Yıldızı Aldı! Cengiz Ünder Resmen Beşiktaş’ta Hayırlı Uğurlu Olsun Cengiz Ünder Resmen Beşiktaş’ta
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
CHP Binası Hala Ablukada! Polisle Vatandaşlar Arasında Arbede Çıktı, Gözaltılar Var CHP Binası Hala Ablukada