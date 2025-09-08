O Bile Bu Kadar Olacağını Düşünmedi! Arda Güler'in 6-0 Öncesi Söyledikleri Gündem Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Futbol Takımı, dün akşam Konya’da İspanya’ya karşı 6-0 mağlup oldu. Maç öncesi Real Madridli yıldız Arda Güler’in yaptığı açıklamalar ise tekrardan gündem oldu.

‘ONLARA BASKIYLA KARŞILIK VERMEK İSTİYORUZ’

Ancak 6-0’lık alınan yenilgi sonrası Güler’in açıklamaları tekrar gündem oldu. Özellikle milli takımın ortaya koyduğu futbol büyük eleştiri aldı.

SÖZLERİ 6-0’LIK YENİLGİ SONRASI TEKRAR GÜNDEM OLDU

Arda, İspanya maçı öncesi, "İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İspanya'ya saygı duyuyoruz, son 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz" demişti.

