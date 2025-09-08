Trabzon’da Kapılar Kapanınca Uğurcan Çakır’ın İmdadına Giresun Yetişti

Trabzonspor’dan 36 milyon euroya Galatasaray’a transfer olan Uğurcan Çakır’a tepkiler giderek büyüyor. Bordo-mavili taraftarlar milli kaleciye bu sefer kapılarını kapattı. Uğurcan’ın yardımına ise Giresunlu taraftarlar yetişti.

Son Güncelleme:
Trabzon’da Kapılar Kapanınca Uğurcan Çakır’ın İmdadına Giresun Yetişti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, Trabzon'da beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Trabzonspor'un kalesini yıllarca koruyan Uğurcan Çakır, bonuslarla birlikte 36 milyon euroya transfer olmuştu. Bordo mavili kulübün kasasına rekor bonservis ücreti girmesine rağmen taraftarlar Uğurcan'a tepki göstermişti.

UĞURCAN’IN EŞİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Uğurcan Çakır, Trabzon'daki evini boşaltarak eşyalarını İstanbul'a taşıdı. Uğurcan'ın eşi Kübra Çakır sosyal medya hesabından yaptığı taşınmaya hazır eşyalarının görüntülerini paylaşarak, "Trabzon’da son günümüzdü. 6 yılda ne kadar güzel insanlar biriktirmişim. Ne kadar kırgın olsanız da sizleri çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

TRABZON’DAN YARDIM GELMEYİNCE İMADINA GİRESUN YETİŞTİ

Ajansspor'daki habere göre Trabzon’daki nakliyecilerin Galatasaray'a transfer olması nedeniyle Uğurcan Çakır'ın evini taşımayı kabul etmediği ileri sürüldü.

Trabzon’da Kapılar Kapanınca Uğurcan Çakır’ın İmdadına Giresun Yetişti - Resim : 1

Uğurcan'ın da bu yüzden Giresun'da bulunan bir nakliye firmasıyla anlaşarak eşyalarını taşıttığı ifade edildi.

29 yaşındaki kalecinin özel araçlarını da nakliye ile İstanbul'a götürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe’de Giden Gidene! Cengiz’den Sonra Ali Koç 3.5 Milyon Euroluk Yıldızı Takımdan GönderdiFenerbahçe’de Giden Gidene! Cengiz’den Sonra Ali Koç 3.5 Milyon Euroluk Yıldızı Takımdan GönderdiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Uğurcan Çakır Trabzon Galatasaray
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Giden Gidene! Cengiz’den Sonra Ali Koç 3.5 Milyon Euroluk Yıldızı Takımdan Gönderdi
Fenerbahçe’de Giden Gidene
O Bile Bu Kadar Olacağını Düşünmedi! Arda Güler'in 6-0 Öncesi Söyledikleri Gündem Oldu
6-0 Öncesi Söyledikleri Gündemde
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu, Saldırganın Anne ve Babası Gözaltında İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar