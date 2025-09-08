Fenerbahçe Yöneticilerinden Yayında Olay Çıkış! 'Mourinho Bir Seçim Kazası'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica'ya mağlup olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden takımın teknik direktörü Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Yeni hocanın kim olacağı sarı-kırmızılı taraftarlarca merakla beklenirken, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ve Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Özen’in katıldıkları CNBC-e yayınında söyledikleriyle dikkat çekti.

'YENİ KAZALAR OLMASIN'

Hamdi Akın, yeni hoca seçiminde tereddütlerini olduğunu belirterek, "Yeni teknik direktörün yerli veya yabancı olması konusunda tereddütlerimiz var. Sanıyorum yeni teknik direktörümüz yabancı olacak. Bugün veya en geç yarın da açıklarlar" dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Özen ise yayında "Kimse kusura bakmasın, şu içimde kalmasın da söyleyeyim, Mourinho bir seçim kazasıdır. Seçim kazası oldu" şeklinde bir eleştiri yaptı. Hamdi Akın da buna "Yeni kazalar olmasın diyelim" yanıtını verdi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise pazar günü kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda teknik direktör konusunda ilk hedeflerinin Luciano Spalletti olduğunu belirterek, "Luciano Spalletti ilk tercihimizdi ancak bu sezon çalışmama kararı aldı" demişti.

Yerli adaylar arasında ise İsmail Kartal isminin öne çıktığını söyleyen Ali Koç, "Hoca yerli olacaksa İsmail Kartal olmalı ancak İsmail hoca olsun diyen kadar olmasın diyen birçok insan var. Alman ekolüne yöneldik. Yabancı-yerli alternatifler var. 24 saat içinde her şey belli olmuş olacak. 2 yabancı, 1 yerli teknik direktör adayımız var. Muhtemelen yarın bu saatlerde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi