Osimhen'in Sakatlanmasıyla Gaza Basıldı! Galatasaray'da Flaş Barış Alper Gelişmesi

Süper Lig ekibi Galatasaray’da Victor Osimhen’in Nijerya milli takımının Ruanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanmasının ardından işler karıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen’i Eyüpspor karşılaşmasında riske etmek istemiyor.

NEOM’dan gelen astronomik teklifle gemileri yakan Barış Alper Yılmaz’ın maaşında iyileştirmeye gidilmesi beklenirken, Osimhen’in yerine de milli yıldızın oynatılması bekleniyor.

Buruk'un Eyüpspor maçında Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de görev verebileceği ve milli futbolcunun da bir özür mesajı paylaşabileceği öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi