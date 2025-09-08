Osimhen'in Sakatlanmasıyla Gaza Basıldı! Galatasaray'da Flaş Barış Alper Gelişmesi

Galatasaray'da Osimhen'in sakatlanmasıyla işler zora girerken, sarı-kırmızılı ekibin Barış Alper Yılmaz için karar verdiği bildirildi.

Osimhen'in Sakatlanmasıyla Gaza Basıldı! Galatasaray'da Flaş Barış Alper Gelişmesi
Süper Lig ekibi Galatasaray’da Victor Osimhen’in Nijerya milli takımının Ruanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanmasının ardından işler karıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen’i Eyüpspor karşılaşmasında riske etmek istemiyor.Osimhen'in Sakatlanmasıyla Gaza Basıldı! Galatasaray'da Flaş Barış Alper Gelişmesi - Resim : 1

NEOM’dan gelen astronomik teklifle gemileri yakan Barış Alper Yılmaz’ın maaşında iyileştirmeye gidilmesi beklenirken, Osimhen’in yerine de milli yıldızın oynatılması bekleniyor.

Buruk'un Eyüpspor maçında Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de görev verebileceği ve milli futbolcunun da bir özür mesajı paylaşabileceği öngörülüyor.

