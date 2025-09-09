Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Yıldız Oyuncu İle Yollar Ayrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun transferi konusunda Spartak Moskova ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İşte o açıklama:

"Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz."

FENERBAHÇE KARİYERİ

2023 yazında bedelsiz olarak kadroya katılan Ganalı stoper, 75 kez Fenerbahçe forması giydi ve 4 gol atıp 2 asist kaydetti.

