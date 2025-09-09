Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Yıldız Oyuncu İle Yollar Ayrıldı

Son dakika: Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olduğunu resmen açıkladı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Yıldız Oyuncu İle Yollar Ayrıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun transferi konusunda Spartak Moskova ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İşte o açıklama:

"Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz."

Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Yıldız Oyuncu İle Yollar Ayrıldı - Resim : 1

FENERBAHÇE KARİYERİ

2023 yazında bedelsiz olarak kadroya katılan Ganalı stoper, 75 kez Fenerbahçe forması giydi ve 4 gol atıp 2 asist kaydetti.

Ve Süper Lig’de Yılın İmzası! Sergen Yalçın Bombaları Patlatıyor: Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı Transferi TamamVe Süper Lig’de Yılın İmzası! Sergen Yalçın Bombaları Patlatıyor: Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı Transferi TamamSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe transfer
Son Güncelleme:
"Evet Yobazım" Diyen Survivor Yunus Emre'den Manifest Kızlarının Tarzı Hakkında Çirkin Yorum! Manifest Kızlarının Tarzı Hakkında Çirkin Yorum
Ve Süper Lig’de Yılın İmzası! Sergen Yalçın Bombaları Patlatıyor: Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı Transferi Tamam Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı Transferi Tamam
Galatasaray’dan Taraftara Sabah Sürprizi! Transferi Resmen Açıklandı: Hayırlı Uğurlu Olsun Transferi Resmen Açıklandı
9 Eylül’de Hangi Burçlar Şanslı Olacak? 9 Eylül’de Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız' 'Resmi Binamız Sarıyer, Oraya Gideceğiz'
Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi! Bir Yılda Yüzde 600 Artış... 710 Liradan 1000 Liraya Çıktı Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi
Gürsel Tekin'den Olay Olan 'Mal Varlığı' Yanıtı! 'Kıskanmayın Bir Gün Sizin de Olur' 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur'
Özgür Özel'in Ofisine Abluka! Milletvekilleri İçeri Alınmadı Özgür Özel'in Ofisine Abluka! Milletvekilleri İçeri Alınmadı
En Mutlu Günü: Galatasaray’ın Yıldızı Yunus Akgün, Tuğçe Alaca İle Nişanlandı Yunus Akgün Nişanlandı! İşte Müstakbel Eşi