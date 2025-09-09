Galatasaray’dan Victor Osimhen Açıklaması! Sakatlık Durumu Belli Oldu

Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-Kırmızılı ekip, Osimhen'in ayak bileği bağlarında gerileme ve kanama tespit edildiğini duyurdu

Galatasaray’dan Victor Osimhen Açıklaması! Sakatlık Durumu Belli Oldu
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ülkesinin 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynanan maçta sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

Yıldız futbolcuyu özel uçakla İstanbul'a getirerek MR'ını çektiren sarı-kırmızılılardan resmi açıklama geldi.

GALATASARAY'DAN OSİMHEN AÇIKLAMASI

Galatasaray, Victor Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray: Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

