Yeni Tazminat İçin Kolları Sıvadı! Jose Mourinho Yeşil Sahalara Geri Dönüyor: İşte Yeni Takımı…

Şampiyonlar Ligi’nde Benfica karşısında mağlup olan ardından Fenerbahçe’den gönderilen Jose Mourinho’nun yeni adresi belli oldu. Portekizli teknik direktör yeşil sahalara geri dönüyor. İşte Mourinho haberinin detayları…

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. İngiliz ekip teknik direktörleri Nuno Espirito Santo ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Açıklanan ayrılık sonrası Mourinho için haber geldi.

AYRILIK AÇIKLAMASI GELDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Nottingham Forest, yeni teknik direktör için 2 aday belirledi. Söz konusu iki adaydan birinin Tottenham ile yollarını ayıran Ange Postecoglou olduğu kaydedildi. Postecoglou'nun görev için favori olduğu aktarıldı.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU: JOSE MOURİNHO FAVORİ İSİM

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun da Nottingham Forest'ın 2 adayından biri olduğu kaydedildi.

Ali Koç Bugün Açıklayacak! Fenerbahçe’de Domenico Tedesco Dönemi Başlıyor: İşte İstanbul’a Geliş SaatiAli Koç Bugün Açıklayacak! Fenerbahçe’de Domenico Tedesco Dönemi Başlıyor: İşte İstanbul’a Geliş SaatiSpor

