TFF Beklemeden Elini Masaya Vurdu! A Milli Takım'da Tarihi Fark Sonrası Vincenzo Montella Kararı

Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'ya 6-0 mağlup olan A Milli Takım'da gözler Vincenzo Montella’ya çevrildi. Takımın kötü oynaması ve yaptığı değişiklikler dikkat çeken Montella’nın geleceği merak konusu olurken TFF’den flaş bir karar alındı. Montella A Milli Takım görevinden alınacak mı? TFF son noktayı koydu…

Son Güncelleme:
TFF Beklemeden Elini Masaya Vurdu! A Milli Takım'da Tarihi Fark Sonrası Vincenzo Montella Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Takım'ın İspanya karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyetin yankıları sürüyor. Oynana oyun ve sahada oyuncuların karmaşık halleri büyük tepki toplarken eleştiri oklarının hedefi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olmuştu.

TFF Beklemeden Elini Masaya Vurdu! A Milli Takım'da Tarihi Fark Sonrası Vincenzo Montella Kararı - Resim : 1

TFF’DEN MONTELLA KARARI

Sabah'ta yer alan habere göre, TFF'nin İspanya karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyeti yol kazası olarak değerlendirdiği aktarıldı. TFF'nin gelecek ay oynanacak Bulgaristan ve Gürcistan maçları öncesinde İtalyan çalıştırıcıya güveninin tam olduğu belirtildi.

TFF Beklemeden Elini Masaya Vurdu! A Milli Takım'da Tarihi Fark Sonrası Vincenzo Montella Kararı - Resim : 2

A Milli Takım'da 2026 Dünya Kupası'na katılım için oynanacak kritik maçlar öncesinde herhangi bir teknik direktör değişikliği düşünülmüyor. Böylece federasyon zorlu karşılaşmalar öncesinde Montella ile ilgili çıkan ayrılık iddialarına da hemen nokta koymuş oldu.

Galatasaray’dan Victor Osimhen Açıklaması! Sakatlık Durumu Belli OlduGalatasaray’dan Victor Osimhen Açıklaması! Sakatlık Durumu Belli OlduSpor

Kaynak: Sabah

Etiketler
Montella Türkiye Futbol Federasyonu
Son Güncelleme:
Galatasaray’dan Victor Osimhen Açıklaması! Sakatlık Durumu Belli Oldu Galatasaray’dan Victor Osimhen Açıklaması!
Yıllar Önce Söylediği Sözler Gündem Oldu! Fenerbahçe’nin Yeni Hocası İmparator Hayranı Çıktı Fener'in Yeni Hocası Onun Hayranı Çıktı
Piyasaları Altüst Eden Karar! Dev Banka Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor Dev Banka Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor
Yeni Tazminat İçin Kolları Sıvadı! Jose Mourinho Yeşil Sahalara Geri Dönüyor: İşte Yeni Takımı… Yeni Tazminat İçin Kolları Sıvadı
ÇOK OKUNANLAR
Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız' 'Resmi Binamız Sarıyer, Oraya Gideceğiz'
Eski CHP Lideri Hikmet Çetin'den Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha Eski CHP Liderinden Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha
Gürsel Tekin'den Olay Olan 'Mal Varlığı' Yanıtı! 'Kıskanmayın Bir Gün Sizin de Olur' 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur'
Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi' Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi
Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi! Bir Yılda Yüzde 600 Artış... 710 Liradan 1000 Liraya Çıktı Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi