TFF Beklemeden Elini Masaya Vurdu! A Milli Takım'da Tarihi Fark Sonrası Vincenzo Montella Kararı

A Milli Takım'ın İspanya karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyetin yankıları sürüyor. Oynana oyun ve sahada oyuncuların karmaşık halleri büyük tepki toplarken eleştiri oklarının hedefi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olmuştu.

TFF’DEN MONTELLA KARARI

Sabah'ta yer alan habere göre, TFF'nin İspanya karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyeti yol kazası olarak değerlendirdiği aktarıldı. TFF'nin gelecek ay oynanacak Bulgaristan ve Gürcistan maçları öncesinde İtalyan çalıştırıcıya güveninin tam olduğu belirtildi.

A Milli Takım'da 2026 Dünya Kupası'na katılım için oynanacak kritik maçlar öncesinde herhangi bir teknik direktör değişikliği düşünülmüyor. Böylece federasyon zorlu karşılaşmalar öncesinde Montella ile ilgili çıkan ayrılık iddialarına da hemen nokta koymuş oldu.

Kaynak: Sabah