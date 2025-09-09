Derbide Yaka Paça Birbirlerine Girmişlerdi! Büyük Buluşma, Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş Bir Arada: ‘Artık Fenerbahçe Var’

Fenerbahçe’nin Benfica’dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, takımla ilk antrenmanlarını çıktı. Gözler ise Mert Hakan Yandaş’a çevrildi. Geçtiğimiz senelerde Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde birbirlerine giren ve söylemlerde bulunan ikili sonunda bir araya geldi. Aktürkoğlu ve Yandaş’ın samimi görüntüler ise gündem oldu.

Derbide Yaka Paça Birbirlerine Girmişlerdi! Büyük Buluşma, Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş Bir Arada: ‘Artık Fenerbahçe Var’
Portekiz ekibi Benfica’dan Fenerbahçe’nin kadrosuna katılan Kerem Aktürkoğlu, milli maç sonrası sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı. Yıldız isim takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı.
Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen sabah çalışması, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Daha sonra hız ve pas üzerine çalışan futbolcular, günü çift kale maçla tamamladı.

BEKLENEN BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ! KEREM VE MERT HAKAN BİR ARADA

Kerem Aktürkoğlu’nun tanışma merasiminde ise gözler Mert Hakan Yandaş’a çevrildi. Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde gerginlik yaşayan ikili tekrardan bir araya geldi.

‘SEN, BEN YOK, FENERBAHÇE VAR ARTIK’

İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu'nun buluşma görüntülerini TikTok hesabından esprili bir video ile paylaştı. İrfan Can, yayınladığı videoya, Sinan Çetin'in sunduğu Film Gibi programının unutulmaz fon müziğini ekledi.

Kulüp tarafından paylaşılan görüntülerde Mert Hakan Yandaş’ın Kerem Aktürkoğlu’na, "Sen, ben yok, Fenerbahçe var artık. Hayırlısı olsun. Allah utandırmasın. Kazasız belasız." sözleriyle destek verdiği görüldü.

