Galatasaray Yarın Divan Kurulunu Topluyor

Galatasaray'ın eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlenecek. Saat 13.30’da başlayacak toplantıda, kulübün 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemine ilişkin yıllık finansal raporuyla ilgili detaylı bir sunum yapılacak. Ayrıca, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik faaliyetlerine dair bilgilendirme gerçekleştirilecek.

Sunumların ardından divan kurulu üyelerinin raporlarla ilgili görüş ve önerileri alınacak. Toplantı, kulübün mali durumu ve ticari faaliyetleri hakkında önemli değerlendirmelere sahne olacak.

