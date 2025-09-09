Milli Sporcu Buse Naz Çakıroğlu’ndan Büyük Başarı! Çeyrek Finale İsmini Yazdırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası’na da ismini altın harflerle yazdırdı. Kadınlar 51 kg'da mücadele eden milli boksör, Venezuelalı rakibi Irismar Del Valle Cardozo Rojas'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası ve 2019, 2022, 2024 Avrupa Şampiyonlarında altın madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Yaz Olimpiyatları ve 2024 Yaz Olimpiyatları'nda da sinek sıklette gümüş madalya kazanmıştı.

İKİ OLİMPİYATTA BİR İLK

Başarısına her geçen yıl yenilerini ekleyen milli boksör iki olimpiyatta madalya kazanmayı başaran ilk boksör olarak Türk spor tarihine adını yazdırmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE'DEN TEBRİK

Türkiye, 2024 Olimpiyatları’nda kadın boks branşını üç madalya ile tamamlamıştı. Buse Naz Çakıroğlu ile Hatice Akbaş gümüş madalya kazanırken, Esra Yıldız Kahraman bronz madalya elde etmişti.

Fenerbahçe Kulübü, maçın ardından bir mesaj yayınlayarak, “Seninle gurur duyuyoruz Buse Naz” demişti.

Kaynak: DHA