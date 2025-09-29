Gaziantep’te Zincirleme Kaza! 6 Araç Birbirine Girdi

Gaziantep'in İpekyolu üzerinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında, ikisi resmi plakalı olmak üzere toplam 6 araç birbirine çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Gaziantep’te Zincirleme Kaza! 6 Araç Birbirine Girdi
Olay, öğle saatlerinde İpekyolu üzerinde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, henüz bilinmeyen bir nedenle peş peşe gelen araçlar çarpıştı. Kazaya karışan araçlar arasında kamuya ait plakalı iki araç da bulunuyordu.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Gaziantep Trafik kazası
