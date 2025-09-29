Çocuklar Kumar Bağımlısı Oluyor! İlk Kez Alkol ve Madde Kullanımını Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de uzun süredir çocukların sorumlusu ya da mağduru olarak dahil olduğu suçlar artarken, Yeşilay'ın yayımladığı rapor, durumun vahametini bir kez daha işaret etti. Yeşilay, kumar ve sanal kumar bağımlılığını ele alan “Türkiye Kumar Raporu”nu yayımladı. Rapora göre Türkiye’de kumar ve sanal kumara başlama yaşının 15’in altına kadar düştü.

6,8 MİLYON KİŞİ EN AZ BİR KEZ OYNADI

Çalışmaya Türkiye’nin 26 ilinden 36 bin 334 kişi katılırken, 2025 yılında Türkiye’de 15 yaş ve üzerindeki bireylerin yüzde 10,1’i hayatlarında en az bir kez kumar oynadı. Bu oran dünya genelinde tahmin edilen yaygınlıktan düşük olmakla birlikte Türkiye nüfusu dikkate alındığında yaklaşık 6,8 milyon kişinin hayatında en az bir kez kumar oynadığını gösteriyor.

Yasa dışı bahis oynama 15-24 yaş aralığındaki gençlerde diğer yaş gruplarına göre daha yaygın olduğu görüldü. Hayatlarında en az bir kez kumar oynamış bireylerin kişilerin yüzde 71’i 15-24 yaş arasında, yüzde 19’u ise 25-34 yaş arasında ilk defa kumar oynadığını belirtti.

Kumara başlama yaş aralığı şu şekilde:

Yüzde 3,3: 15 yaş altı

Yüzde 71,2: 15-24 yaş

Yüzde 19,4: 25-34 yaş

Yüzde 6,1: Diğer yaşlar

KUMAR, ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞINI GEÇTİ

Rapora göre kumar bağımlılığı da artıyor. Buna göre kumar bağımlılığı nedeniyle 2021’de 2 bin 140 olan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine başvuran kişi sayısı 2022’de 3 bin 444, 2023’te 4 bin 228 ve 2024’te 5 bin 812’ye yükseldi. Kumar bağımlılığı nedeniyle başvuranların sayısı ilk kez 2024'te alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle başvuranların sayısını geçti.

