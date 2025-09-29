Gaziantep'te Seyir Halindeki Tır Aniden Kül Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep-Kahramanmaraş otoyolunda bir yangın meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı tırda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanları fark eden araç sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sevk edilen emniyet güçleri bölgede güvenlik önemleri alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Çıkan yangının ardından tırda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA