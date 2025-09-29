Gümüşhane'de Kaçak Tütün Operasyonu: 750 Bin TL Değerinde Mal Ele Geçirildi

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde jandarma ekipleri, Adıyaman'dan Trabzon'a kaçak sevkiyat yapan S.T. ve M.D.'yi yakaladı; araçta 530 kilo sarmalık kıyılmış tütün bulundu, 2 şüpheli adliyede.

Gümüşhane'de Kaçak Tütün Operasyonu: 750 Bin TL Değerinde Mal Ele Geçirildi
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde jandarma ekiplerinin istihbari çalışması, kaçak tütün ticaretine darbe vurdu. Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, S.T. ve M.D. isimli şüphelilerin Adıyaman'dan Trabzon'a kaçak tütün sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Hızla harekete geçen KOM Şube ve Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin aracını Torul'da durdurdu.

Araçta gerçekleştirilen adli aramada, piyasa değeri 750 bin TL olan tam 530 kilo sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, Torul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şüpheliler hakkında 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

