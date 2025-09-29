Bitlis'te Kaçak Göçmen Operasyonu

Bitlis'te Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı. 2 Şüpheli tutuklandı.

Bitlis'te Kaçak Göçmen Operasyonu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 27 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda, Tatvan kırsalında Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Afganistan
Kartal’da Dikkat Çeken Tsunami Tatbikatı Kartal’da Dikkat Çeken Tsunami Tatbikatı
Bu Acıya Yürek Dayanmaz! Lukaku'dan Kahreden Veda Mesajı Lukaku'dan Kahreden Veda Mesajı
Yüzüne Bile Bakmamıştı: Arda Turan'a Ukrayna'da Büyük Sürpriz! Aman Yenge Görmesin Yüzüne Bakamamıştı! Ukrayna'da Büyük Sürpriz
Aydın'da Sağanak Hayatı Felç Etti Aydın'da Sağanak Hayatı Felç Etti
ÇOK OKUNANLAR
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden Başkan Özgür Çelik Mazbatasını Aldı
Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı