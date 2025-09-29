Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı

Yapılan son anketlere göre Avrupa'nın en iyi 10 hava yolu şirketi açıklandı. 10 şirketin yer aldığı listeye Türkiye damgasını vurdu. İşte Türkiye'nin listedeki yeri...

Kaynak: Haber Merkezi

Türk Hava Yolları (THY) Avrupa
Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı - Resim: 1

2- Air France (Fransa)

Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı - Resim: 2

3- Swiss International Air Lines (İsviçre)

Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı - Resim: 3

5- Lufthansa (Almanya)

Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı - Resim: 4

9- Austrian Airlines (Avusturya)

Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı - Resim: 5

8- KLM Royal Dutch Airlines (Hollanda)

Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı - Resim: 6

7 Iberia (İspanya)

Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı - Resim: 7

6- Virgin Atlantic (Birleşik Krallık)

Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı - Resim: 8

4- British Airways (Birleşik Krallık)

Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı - Resim: 9

1- Turkish Airlines (Türkiye)

