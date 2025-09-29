Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı
Yapılan son anketlere göre Avrupa'nın en iyi 10 hava yolu şirketi açıklandı. 10 şirketin yer aldığı listeye Türkiye damgasını vurdu. İşte Türkiye'nin listedeki yeri...
Kaynak: Haber Merkezi
2- Air France (Fransa)
3- Swiss International Air Lines (İsviçre)
5- Lufthansa (Almanya)
9- Austrian Airlines (Avusturya)
8- KLM Royal Dutch Airlines (Hollanda)
7 Iberia (İspanya)
6- Virgin Atlantic (Birleşik Krallık)
4- British Airways (Birleşik Krallık)
1- Turkish Airlines (Türkiye)