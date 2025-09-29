120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti
Pandemi sonrası yaşanan ekonomik kriz tüm sektörleri altüst etmiş durumda. Özellikle artan ham madde fiyatları ve yaşanan tedarik sorunu şirketleri iflasa sürüklerken gelen son dakika bilgisi piyasalarda şok etkisi yarattı. Son olarak 120 yıldır faaliyette olan tekstil makinesi üreticilerinden olan Mayer & Cie., iflas başvurusunda bulundu. 2024'te 4 milyar TL ciro elde eden şirket, ekonomik krize daha fazla dayanamayıp iflas etti.
Kaynak: Haberler.Com
İflas haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak örgü makinelerinde dünya lideri konumundaki Mayer & Cie., kuruluşunun 120. yılını kutlamasından kısa bir süre sonra iflas başvurusunda bulundu.
350 ÇALIŞANIN DURUMU BELİRSİZ
Almanya'nın Albstadt kentinde faaliyet gösteren köklü aile şirketi, dünya çapındaki 350 çalışanını belirsizliğe sürükledi.
Şirket yönetimi, 23 Eylül'de kendi kontrolünde iflas sürecini başlattığını duyurdu. Aile şirketinin dördüncü kuşak temsilcileri Marcus ve Benjamin Mayer, süreci doğrudan yönetirken, hukuk bürosundan iflas uzmanları da devreye girdi.
Mayer & Cie., tişört, iç çamaşırı, pijama ve yatak kılıfı üretiminde kullanılan yuvarlak örgü makineleriyle tanınıyor.
300'den fazla patente sahip olan şirket, teknolojiye yaptığı yatırımlar sayesinde dünya pazarında zirveye yerleşmişti.