Tanju Özcan'a Adli Kontrol ve Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla açılan dava kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı. Yasak kararı, Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alındı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş dönemde Suriyeli sığınmacılarla ilgili aldığı kararlar nedeniyle kendisine yönelik çok sayıda şikayet olduğunu belirtti. Bu şikayetler üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından defalarca soruşturma açıldığını ve bunların tamamında takipsizlik kararı verildiğini duyurdu.

‘AYNI KONUDA TEKRAR DAVA AÇILDI’

Tanju Özcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm bunlara rağmen birkaç ay önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kamuoyuna yaptığı paylaşım sonrasında, aynı konuda çok sayıda takipsizlik kararı olmasına rağmen hakkımda yeniden soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda da Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemece, açılan dava üzerine duruşma tarihi verildi.

Bu arada hakim değişmiş, yeni hakim duruşmaya birkaç gün kala aniden savcılığa tutuklama dahil hakkımda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının gerekli olup olmadığını sormuştur. Savcılık makamı tarafından herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmasına gerek yoktur denmesine karşın, mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur.

Bu ne garip bir sığınmacı sevgisidir anlamak mümkün değil. Bu tuhaf kararı Türk Milleti’nin vicdanına havale ediyorum."

Özcan, açıklamasıyla beraber hakkındaki adli kontrol kararını da paylaştı.

Kaynak: ANKA