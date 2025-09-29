Tanju Özcan'a Adli Kontrol ve Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçundan açılan dava kapsamında Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesinin kendisine yurt dışına çıkış yasağı getirdiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Tanju Özcan'a Adli Kontrol ve Yurt Dışına Çıkış Yasağı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla açılan dava kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı. Yasak kararı, Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alındı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş dönemde Suriyeli sığınmacılarla ilgili aldığı kararlar nedeniyle kendisine yönelik çok sayıda şikayet olduğunu belirtti. Bu şikayetler üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından defalarca soruşturma açıldığını ve bunların tamamında takipsizlik kararı verildiğini duyurdu.

‘AYNI KONUDA TEKRAR DAVA AÇILDI’

Tanju Özcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm bunlara rağmen birkaç ay önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kamuoyuna yaptığı paylaşım sonrasında, aynı konuda çok sayıda takipsizlik kararı olmasına rağmen hakkımda yeniden soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda da Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemece, açılan dava üzerine duruşma tarihi verildi.

Bu arada hakim değişmiş, yeni hakim duruşmaya birkaç gün kala aniden savcılığa tutuklama dahil hakkımda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının gerekli olup olmadığını sormuştur. Savcılık makamı tarafından herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmasına gerek yoktur denmesine karşın, mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur.

Bu ne garip bir sığınmacı sevgisidir anlamak mümkün değil. Bu tuhaf kararı Türk Milleti’nin vicdanına havale ediyorum."

Özcan, açıklamasıyla beraber hakkındaki adli kontrol kararını da paylaştı.

Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden BaşkanÖzgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden BaşkanSiyaset
TÜSİAD Yöneticilerinin Yargılandığı Davada Flaş GelişmeTÜSİAD Yöneticilerinin Yargılandığı Davada Flaş GelişmeGüncel
Yeni Rapor Hazırlandı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünden 6 Kişi Daha Sorumlu!Yeni Rapor Hazırlandı: Ferdi Zeyrek'in Ölümünden 6 Kişi Daha Sorumlu!Gündem

Kaynak: ANKA

Etiketler
Tanju Özcan
Son Güncelleme:
Akıllanmıyoruz! İnegöl’deki Düğün Silah Gösterisine Döndü Akıllanmıyoruz! İnegöl’deki Düğün Silah Gösterisine Döndü
Togg'un Avrupa Macerası Başladı! Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu: Togg'un Almanya Fiyatı Ne Kadar, İlk Satışlar Ne Zaman Yapılacak? Togg'un Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Kayseri'de Yasa DışıBahis Operasyonu! 11 Zanlı Tutuklandı Kayseri'de Yasa DışıBahis Operasyonu! 11 Zanlı Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden Başkan Özgür Çelik Mazbatasını Aldı
Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı