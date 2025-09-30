Asansör Zemine Çakıldı, Genç Kadın Kurtarılamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen asansör kazasında 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Altaylılar Mahallesi 269 Sokak’taki 15 katlı apartmanın 5. katında oturan Pelin Yaşot Kıyga, bindiği asansörün 2. kata geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanması üzerine mahsur kaldı. Kısa süre sonra asansör zemine düştü.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ağır yaralı olarak çıkarılan Kıyga, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Asansörün, üst katlardan kopan beton blokların kabine düşmesi sonucu zemine çakıldığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA