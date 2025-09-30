Asansör Zemine Çakıldı, Genç Kadın Kurtarılamadı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 15 katlı apartmanda meydana gelen asansör kazası genç bir kadının yaşamına mal oldu. Pelin Yaşot Kıyga (27), bindiği asansörün arızalanarak zemine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kıyga, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asansör Zemine Çakıldı, Genç Kadın Kurtarılamadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen asansör kazasında 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Altaylılar Mahallesi 269 Sokak’taki 15 katlı apartmanın 5. katında oturan Pelin Yaşot Kıyga, bindiği asansörün 2. kata geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanması üzerine mahsur kaldı. Kısa süre sonra asansör zemine düştü.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ağır yaralı olarak çıkarılan Kıyga, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Asansörün, üst katlardan kopan beton blokların kabine düşmesi sonucu zemine çakıldığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Asansör ölüm
Adıyaman'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı: Bir Aile Yok Oldu, Henüz Bir Yaşındaydı... Adıyaman'da Feci Kaza! Bir Aile Yok Oldu
Müge Anlı'daki İtirafı Türkiye Konuşmuştu! Şaban Ataş Cinayetinde Karar Çıktı, İşte Cezalar… Müge Anlı'daki İtirafı Türkiye Konuşmuştu! Şaban Ataş Cinayetinde Karar Çıktı, İşte Cezalar…
Sergen Yalçın Gelen Haberle Kahroldu! Galatasaray Derbisi Öncesi Beşiktaş'ı Yıkan Sakatlık Galatasaray Derbisi Öncesi Beşiktaş'ı Yıkan Sakatlık
Bölgenin En Güçlülerindendi: Türkiye’nin Dev Tekstil Firması İflasın Eşiğinde Türkiye’nin Dev Tekstil Firması İflasın Eşiğinde
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu
Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek