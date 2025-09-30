Müge Anlı'daki İtirafı Türkiye Konuşmuştu! Şaban Ataş Cinayetinde Karar Çıktı, İşte Cezalar…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart’ta ortadan kaybolan üç çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş için yakınları bir gün sonra kayıp başvurusunda bulunmuş, yapılan tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamamıştı.

2024'te Müge Anlı'nın programına çıkmışlardı

CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKTI

Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte Müge Anlı’nın programına katılmıştı. Kuzeni Bahri Ataş, Şaban'ın karısı Emine ile Şaban'ın arkadaşı Burhan arasında bir ilişki olduğunu ve bunu beş yıl önce öğrendiğini iddia etmişti.

Şaban'ın arkadaşı Burhaneddin

Gelen telefonlarda da Burhanettin ve Emine'nin yaklaşık 15 yıldır ilişkilerinin ifade edilmişti. Programda eski eşi Emine Karabulut, Şaban Ataş'ı Burhanettin Öztürk ile başına sopayla vurarak öldürdüğünü ve ormanlık alana birlikte götürerek attıklarını itiraf etmişti.

Cansız bedeni canlı yayında bulundu

KAN DONDURAN CİNAYET İTİRAFI

Emine Karabulut, "Vicdan azabından duramıyorum. O sabah Şaban'la kavga ettik. Bana kötü konuşup hakaret edince Burhanettin dayanamadı ve arkadan sopayla vurdu. Ardından çamaşır ipiyle boynunu doladı. Olayın şokuyla oğlum Mert'i uyandırdım. Oğlum önce rüya gördüğünü sandı. Bu sefer kollarını bağladı ki düşmesin. Şaban artık morarmıştı" diyerek olay anını anlatmıştı.

Canlı yayın sırasında Şaban Ataş'ın cesedi de ortaya çıkarılmıştı. Olaydan sonra Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk, oğlu Mert Ataş, Mehmet Ataş ve annesi Durkadın Karabulut polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve Şaban Ataş’ın oğlu Mert Ataş tutuklanırken, 85 yaşındaki Durkadın Karabulut adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

CEZALAR BELLİ OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre gündeme Müge Anlı’nın programında yapılan itirafla gelen dosyada mahkeme kararı çıktı. Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Emine Karabulut ve Burhanettin Öztürk’ü "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Karar duruşmasında Mert Ataş cinayete doğrudan karışmadığını, sadece cesedin taşınmasına yardım ettiğini iddia ederek beraatını talep etti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Emine Karabulut ise olayın asıl sorumlusunun Burhanettin Öztürk olduğunu belirtti, tehdit altında hareket ettiğini savundu. Öztürk ise tüm suçlamaları reddetti ve diğer sanıkların kendisini suçlayarak cezadan kurtulmaya çalıştığını öne sürdü.

Tutuksuz sanık Durkadın Karabulut ise olay anına tanıklık ettiğini ve Burhanettin Öztürk’ün Şaban Ataş’a sopayla saldırarak öldürdüğünü anlattı. Suçlamaları kabul etmeyen Karabulut, beraatini istedi.

AĞIR CEZALAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, sanıklara şu cezaları verdi:

Emine Karabulut: Eski eşini tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hırsızlıktan ise 7 yıl 6 ay hapis

Burhanettin Öztürk: Aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6 ay hapis

Mert Ataş: Suç delillerini gizlemek suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle tahliye edildi

Durkadın Karabulut: Suç delillerini gizlemekten 4 yıl hapis cezası aldı

Kaynak: Sabah