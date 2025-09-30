Kış Saati Uygulaması İçin Tarih Verildi! Türkiye’de Saatler Geri Alınacak mı?

Avrupa ve Amerika'da kış saati uygulamasının tarihleri belli oldu. Peki Türkiye’de durum ne olacak? Saatler geri alınacak mı, uygulama değişecek mi? İşte detaylar…

Kış Saati Uygulaması İçin Tarih Verildi! Türkiye'de Saatler Geri Alınacak mı?
Kış saati uygulamasına yönelik geri sayım devam ederken, "Türkiye’de saatler geri alınacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi. Avrupa ve ABD’de bu yıl da saatler bir saat geri alınacak ve kış saati başlayacak. Ancak Türkiye’de 2016 yılında alınan kalıcı yaz saati kararıyla birlikte artık saatler yılda iki kez ileri ya da geri alınmıyor. Bu nedenle vatandaşların en çok merak ettiği konu, 2025 sonbaharında Türkiye’nin saat uygulamasında bir değişiklik yapıp yapmayacağı oldu. Peki Türkiye’de durum ne olacak? Saatler geri alınacak mı, uygulama değişecek mi? İşte detaylar…

KIŞ SAATİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Kış Saati Uygulaması İçin Tarih Verildi! Türkiye’de Saatler Geri Alınacak mı? - Resim : 1
Kış saati uygulaması için tarih belli oldu.

Avrupa ülkeleri, 26 Ekim 2025 Pazar gecesi 03.00’te yaz saati uygulamasını sonlandırarak saatleri bir saat geri alacak. ABD’de ise geçiş, 2 Kasım Pazar sabahı yapılacak.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye’de ise durum farklı. 2016 yılında alınan karar doğrultusunda yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi. Böylece saatler artık yılda iki kez ileri veya geri alınmıyor. Uygulamanın amacı, gün ışığından yıl boyunca en verimli şekilde faydalanmak. Dolayısıyla 2025 yılında da Türkiye’de herhangi bir saat değişikliği yapılmayacak. Türkiye, sabit saat uygulamasını sürdürmeye devam edecek.

