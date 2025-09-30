Adıyaman'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı: Bir Aile Yok Oldu, Henüz Bir Yaşındaydı...

Adıyaman'da bir yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Bu kişiler; 1 ve 4 yaşlarındaki çocuklarıyla, genç bir çiftti.

Adıyaman'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı: Bir Aile Yok Oldu, Henüz Bir Yaşındaydı...
Sabah saatlerinde Adıyaman-Kahta kara yolunun 15'inci kilometresinde bir trafik kazası meydana geldi. Kahta yönüne ilerleyen Selahattin S. yönetimindeki Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Yakup Gültekin'in kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Yakup Gültekin (30) yanında bulunan eşi Esmanur (24) ile çocukları Belinay (4) ve Muaz Gültekin'in (1) hayatını kaybettiği belirlendi.

Adıyaman'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı: Bir Aile Yok Oldu, Henüz Bir Yaşındaydı... - Resim : 1
Kaza yapan yolcu otobüsü

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Gültekin çifti ile çocuklarının cenazeleri, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan otobüs şoförü ise hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı: Bir Aile Yok Oldu, Henüz Bir Yaşındaydı... - Resim : 2
Kaza yapan yolcu otobüsü
Kaynak: DHA

