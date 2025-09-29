Şırnak'ta Feci Kaza: Araç Şarampole Devrildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, akşam saatlerinde Uludere’ye bağlı İnceler köyü yakınlarında gerçekleşti. Beytüşşebap’tan Şırnak istikametine doğru ilerleyen 02 ADH 599 plakalı otomobil, sürücü Mehmet Bozan’ın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde sürücü Mehmet Bozan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve kazada yaralanan E.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA