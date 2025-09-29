Şırnak'ta Feci Kaza: Araç Şarampole Devrildi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Şırnak'ta Feci Kaza: Araç Şarampole Devrildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, akşam saatlerinde Uludere’ye bağlı İnceler köyü yakınlarında gerçekleşti. Beytüşşebap’tan Şırnak istikametine doğru ilerleyen 02 ADH 599 plakalı otomobil, sürücü Mehmet Bozan’ın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde sürücü Mehmet Bozan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve kazada yaralanan E.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA

Etiketler
Şırnak Trafik kazası
Bitlis'te 11 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı Bitlis'te 11 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı
Liverpool Maçı Öncesi Tanju Çolak'tan Bomba Açıklama: 'Rezil Galatasaray!' Galatasaray'a Skandal Sözler
Muğla'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı Muğla'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Yüzüne Bile Bakmamıştı: Arda Turan'a Ukrayna'da Büyük Sürpriz! Aman Yenge Görmesin Yüzüne Bakamamıştı! Ukrayna'da Büyük Sürpriz
ÇOK OKUNANLAR
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden Başkan Özgür Çelik Mazbatasını Aldı
Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı