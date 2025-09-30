Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı

Aksaray'da otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse arkadan başka bir minibüs çarptığı kazada 2 asker kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Kazada 1 sivil hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Ankara-Niğde otoyolunun Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse, başka bir minibüs çarptı. Kazada 2 askeri personel şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AKSARAY VALİSİ KUMBUZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kazanın ardından hastane önünde açıklamada bulundu.

Kumbuzoğlu, "Hepimizi derinden üzen, elim bir trafik kazası yaşadık. Olay, bu sabah Ankara-Niğde otobanı Ortaköy mevkisinde sabah 07.00 sularında meydana gelmiştir. Jandarma ekiplerimiz emniyet şeridinde rutin kontrollerini yaparken, bir minibüsün arkadan çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. 1 vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemizde devam etmektedir. 2'sinin durumu ağır, 1'nin durumu normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmamız devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili bilgiler bilahare sizlerle paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Kimlik belirleme çalışmalarımız da devam etmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

