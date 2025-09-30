81 İlde Başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘İlk kez’ Açıkladı! Depremzedelerden Sonra Kimlere Özel Kontenjan Ayrıldı?
81 ilde hayata geçirilmesi planlanan sosyal konut projesinde detaylar yavaş yavaş belli oluyor. 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye bastıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu projemizde de şehit ve gazilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz, 3 çocuğu olan ailelerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz” diye duyurdu.
Kısa süre önce dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlık olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma kapsamında “2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim” demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında sosyal konut projesine ilişkin yeni detayları aktardı.
“ÖZEL KONTENJAN AYIRACAĞIZ”
“81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz” diye vurgulayan Cumhurbaşkanı “Bu projemizde de şehit ve gazilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz, 3 çocuğu olan ailelerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz” diye belirtti.
Vatandaşların konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştıracaklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen günlerde detayları paylaşacaklarını söyledi.
DEPREM BÖLGESİNE EKSTRA KONTENJAN
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise sosyal konut projesi hakkında yaptığı son açıklamada deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayırdıklarını söylemişti.
“İstanbulumuzda ev alacak vatandaşlarımız TOKİ ve Emlak Konut sistemiyle evlerini faizsiz alabilecek” diye belirten Bakan Kurum, küçük birikimlerle ev sahibi olma imkanı tanıdıklarını duyurmuştu.
Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi’nin vatandaşların ev, iş yeri ve araç sahibi olmalarını kolaylaştıracağını belirten Bakan Kurum “Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası yani Emlak Katılım bankası olarak tasarruf finansman sektörüne giriyoruz. Bu sistemde kesinlikle faiz yoktur. Devlet güvencesi vardır” ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: HaberTürk