81 İlde Başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘İlk kez’ Açıkladı! Depremzedelerden Sonra Kimlere Özel Kontenjan Ayrıldı?

81 ilde hayata geçirilmesi planlanan sosyal konut projesinde detaylar yavaş yavaş belli oluyor. 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye bastıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu projemizde de şehit ve gazilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz, 3 çocuğu olan ailelerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz” diye duyurdu.

Son Güncelleme:
81 İlde Başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘İlk kez’ Açıkladı! Depremzedelerden Sonra Kimlere Özel Kontenjan Ayrıldı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kısa süre önce dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlık olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma kapsamında “2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında sosyal konut projesine ilişkin yeni detayları aktardı.

81 İlde Başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘İlk kez’ Açıkladı! Depremzedelerden Sonra Kimlere Özel Kontenjan Ayrıldı? - Resim : 1
81 ilde 2+1, 3+1 konutlar hayata geçirilecek

“ÖZEL KONTENJAN AYIRACAĞIZ”

“81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz” diye vurgulayan Cumhurbaşkanı “Bu projemizde de şehit ve gazilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz, 3 çocuğu olan ailelerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz” diye belirtti.

81 İlde Başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘İlk kez’ Açıkladı! Depremzedelerden Sonra Kimlere Özel Kontenjan Ayrıldı? - Resim : 2
Cumhurbaşkanı 'İlk kez' diyerek duyurdu

Vatandaşların konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştıracaklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen günlerde detayları paylaşacaklarını söyledi.

81 İlde Başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘İlk kez’ Açıkladı! Depremzedelerden Sonra Kimlere Özel Kontenjan Ayrıldı? - Resim : 3
Depremzedelere özel kontenjan ayırılmıştı

DEPREM BÖLGESİNE EKSTRA KONTENJAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise sosyal konut projesi hakkında yaptığı son açıklamada deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayırdıklarını söylemişti.

“İstanbulumuzda ev alacak vatandaşlarımız TOKİ ve Emlak Konut sistemiyle evlerini faizsiz alabilecek” diye belirten Bakan Kurum, küçük birikimlerle ev sahibi olma imkanı tanıdıklarını duyurmuştu.

81 İlde Başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘İlk kez’ Açıkladı! Depremzedelerden Sonra Kimlere Özel Kontenjan Ayrıldı? - Resim : 4
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi’nin vatandaşların ev, iş yeri ve araç sahibi olmalarını kolaylaştıracağını belirten Bakan Kurum “Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası yani Emlak Katılım bankası olarak tasarruf finansman sektörüne giriyoruz. Bu sistemde kesinlikle faiz yoktur. Devlet güvencesi vardır” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal Konut Projesinde Özel Kontenjan! Bakan Kurum AçıkladıSosyal Konut Projesinde Özel Kontenjan! Bakan Kurum AçıkladıGüncel

Yeni Sosyal Konut Projesinde Neler Var? Cumhurbaşkanı ‘Talimatını Verdim’ Diyerek Detayları AçıkladıYeni Sosyal Konut Projesinde Neler Var? Cumhurbaşkanı ‘Talimatını Verdim’ Diyerek Detayları AçıkladıGüncel

Bakan Kurum Duyurdu: Ev Almak İsteyenler Dikkat! TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Kampanyası BaşlıyorBakan Kurum Duyurdu: Ev Almak İsteyenler Dikkat! TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Kampanyası BaşlıyorEkonomi

Kaynak: HaberTürk

Etiketler
Murat Kurum Cumhurbaşkanı Erdoğan Konut TOKİ Depremzede Şehit Emekli
Son Güncelleme:
Yüzüne Bile Bakmamıştı: Arda Turan'a Ukrayna'da Büyük Sürpriz! Aman Yenge Görmesin Yüzüne Bakamamıştı! Ukrayna'da Büyük Sürpriz
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu
Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı: Çocuk İstismarcısından Katile, 9 Uluslararası Firari Yakalandı Çocuk İstismarcısından Katile, 9 Uluslararası Firari Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor, Gösterişe Sınırlama Geliyor Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor
Çanakkale'de Akran Zorbalığı: Ayağına Bastı Diye Sınıf Arkadaşını Öldüresiye Darbetti Ayağına Bastı Diye Sınıf Arkadaşını Öldüresiye Darbetti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu
Altın Rekora Doymuyor! Bir Günde 100 Lira Birden Sıçradı Altın Rekora Doymuyor! Bir Günde 100 Lira Birden Sıçradı