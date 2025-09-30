Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında 6'ncı dalga operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı alındı, bu kişilerden 16’sı yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi işletmecisi B.Ö. ile iş insanı R.K.’nin de yer aldığı belirtildi. Ayrıca polis ekiplerinin Antalyaspor Kulübü Derneği'nde arama gerçekleştirdiği bilgisine ulaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, 5 Temmuz’da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep K. gözaltına alınmıştı. Aynı gün mahkemeye çıkarılan Böcek tutuklanırken, Zeynep K. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Soruşturma kapsamında Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

MUHİTTİN BÖCEK'İN GELİBNİ TUTUKLANDI

Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı, Muhittin Böcek’i görevinden uzaklaştırma kararı aldı. Öte yandan, Böcek'in yurt dışından dönen diğer gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz’da Antalya Havalimanı’nda gözaltına alındı ve “suçtan elde edilen mal varlığının aklanması” suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, 12 Ağustos’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Bunlardan ikisi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 15 kişiden 8’i tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İddialara göre, Büyükşehir Belediyesi’nden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y. adlı şahıslar, hak ediş ödemelerini sorunsuz alabilmek için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e toplamda 195 milyon lira rüşvet verdi. Bu paraların bir döviz bürosu aracılığıyla transfer edildiği ve daha sonra altına çevrildiği öne sürüldü. Bu işlemlerin yapıldığı döviz bürosuna ve iki kuyumcuya kayyım atandı.

BÖCEK'İN OĞLU DA TUTUKLANDI

19 Ağustos’ta Viyana’dan Antalya’ya dönen Mustafa Gökhan Böcek, iniş yaptığı havalimanında gözaltına alınarak tutuklandı. 7 Eylül’de ise soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı F.A., teslim olmalarının ardından tutuklandı.

10 Eylül’de gerçekleşen bir diğer operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler arasında iş insanı Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Kanal V televizyonunun sahibi Mehmet Okan Kaya, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, ANT Tepe şirket müdürü İsmail Erdoğmuş ve satış temsilcisi Levent Şapçıoğlu yer aldı. Beş isim tutuklanırken, Zeynep K.’nin de bulunduğu üç kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Tuncay Sarıhan ve İsmail Erdoğmuş 27 Eylül tarihinde tahliye edildi.

