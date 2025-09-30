İstanbul Boğazı'nda Hareketli Anlar! Arızalanan Gemi Güvenle Demirletildi

Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken, İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan genel kargo gemisi Büyükdere'ye emniyetle demirletildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deniz trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmadığını belirtti.

Bandırma'dan Rusya'ya gitmek üzere yola çıkan ve İstanbul Boğazı’nda makine arızası nedeniyle duraksayan Arda adlı 98 metre uzunluğundaki genel kargo gemisi için son durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu.

MAKİNE ARIZASI YAŞADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu gemi güvenli şekilde Büyükdere'ye demirletildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arda adlı 98 metre uzunluğundaki genel kargo gemisinin, Bandırma’dan Rusya’ya giderken Umuryeri açıklarında makine arızası yaşadığı belirtildi.

EMNİYETLE DEMİRLETİLDİ

Olayın ardından hızla devreye giren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin yönlendirmesiyle, gemiye kılavuz kaptan ile Kurtarma-4 ve Kurtarma-6 römorkörleri gönderildi.

Gemi, ekiplerin müdahalesi sayesinde herhangi bir kazaya mahal vermeden Büyükdere mevkiine çekilerek emniyetle demirletildi.

DENİZ TRAFİĞİ AKSAMADI

Yetkililer, deniz trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmadığını ve olayın yakından takip edildiğini belirtti.

Kaynak: AA

