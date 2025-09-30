Mersin'de Feci Olay! Ağaca Çıkıp Elektrik Akımına Kapıldı, Hastaneye Giderken Kazada Öldü

Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan 26 yaşındaki Yusuf Günar, nişanlısının hastaneye götürmek isterken yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Kazada nişanlısı İkbal Yıldırım ve bir motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan Yusuf Günar (26), hastaneye götürülürken trafik kazası geçirdi. Ağır yaralanan Günar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ELEKTRİK ÇARPTI

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dağlı Mahallesi’nde meydana geldi. Ceviz toplamak için ağaca çıkan Yusuf Günar, elektrik akımına kapıldıktan sonra dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Günar’ı hastaneye yetiştirmek isteyen nişanlısı İkbal Yıldırım, özel aracıyla yola çıktı.

KAZADAN SAĞ ÇIKAMADI

Ancak çift Alata Mahallesi’ne geldiklerinde, genç kadının kullandığı otomobil, önünde seyreden motosiklete çarptıktan sonra kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Yusuf Günar, nişanlısı İkbal Yıldırım ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Günar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, hem elektrik çarpması hem de meydana gelen trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Mersin ölüm
