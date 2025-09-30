Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı bölgelerinde yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.

Yağışların Ege’nin güney kıyıları ve iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise normallerine yakın seyretmesi bekleniyor.

Yurdun büyük bölümünde kuvvetli yağış bekleniyor

Rüzgarın, genel olarak kuzey yönlerden, Güneydoğu Anadolu’da ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi. Meteoroloji, özellikle kuvvetli sağanak beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

4 İLDE SARI ALARM

Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı alarm verildi. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda aralıklı sağanak. İstanbul 22°C, Bursa 20°C.

Ege: İç kesimler ve güney kıyılar sağanak yağışlı. Afyonkarahisar’da yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İzmir 26°C, Muğla 26°C.

Ege, İç Anadolu ve Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor



Akdeniz: Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Adana ve İskenderun Körfezi çevresinde kuvvetli. Antalya 31°C, Adana 30°C.

İç Anadolu: Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale’nin kuzeyinde kuvvetli yağış öngörülüyor. Ankara 19°C, Konya 20°C.

Batı Karadeniz: Bölge genelinde sağanak; Zonguldak çevresinde kuvvetli. Zonguldak 19°C, Bolu 17°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Kıyılar ile Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Samsun 20°C, Trabzon 21°C.

Doğu Anadolu: Kuzey ve batı kesimlerde sağanak; Erzurum 21°C, Malatya 26°C.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır az bulutlu 30°C, Gaziantep’te öğleden sonra sağanak bekleniyor, sıcaklık 28°C.

