Kayseri'de Dehşet! 12 Yaşındaki Çocuk, Babasını Bıçakladı

12 yaşındaki bir çocuk, üvey babasını bıçakla ağır yaraladı. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, küçük çocuk gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta 15 katlı apartmanın 8'inci katında annesi, kardeşi ve üvey babası Hasan P. (31) ile yaşayan Y.C.K. evde çıkan tartışma sonucu üvey babasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Hasan P. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Üvey babasını yaralayan Y.C.K. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Kayseri
