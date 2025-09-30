Manisa’da 3 Gündür Aranan Gencin Korkunç Sonu!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Eymen Cuma’nın cansız bedeni bulundu. Genç adamın motosikletiyle birlikte 30 metrelik su kuyusuna düştüğü ortaya çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan 26 yaşındaki Suriye uyruklu Eymen Cuma'dan acı haber geldi. Olay, 26 Eylül Cumartesi günü Acıbadem mevkisinde meydana geldi. Hurdacılık yaptığı öğrenilen Suriye uyruklu Eymen Cuma, sabah saatlerinde hurda toplamak için evinden çıktı. Bir daha eve dönmeyen Cuma’yı yakınları aramaya başladı. 3 gün boyunca arama çalışmaları sürdürülen Eymen Cuma, bir su kuyusunda bulundu.

Manisa’da 3 Gündür Aranan Gencin Korkunç Sonu! - Resim : 1
Eymen Cuma'nın cesedi kuyudan çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada Eymen Cuma, 30 metrelik düştüğü su kuyusundan halat yardımıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cuma’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, Cuma Eymen’in motosikletiyle kuyuya düştüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

