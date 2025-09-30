Çanakkale'de Akran Zorbalığı: Ayağına Bastı Diye Sınıf Arkadaşını Öldüresiye Darbetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale’nin Biga ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan kavga faciayla sonuçlandı. 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki M.D.Y., sınıf arkadaşı tarafından darp edilerek ağır yaralandı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, saldırıyı gerçekleştiren yaşıtı Y.C. “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.

AYAĞINA BASTI DİYE DARBETTİ

Sabah'tan Cennete Üstemel'in haberine göre, olay, 4 gün önce Biga İÇDAŞ Meslek Lisesi’nde son ders saatinde yaşandı. İddiaya göre teneffüs zilinin çalmasının ardından sınıftan çıkmak için ayağa kalkan M.D.Y., yanlışlıkla sınıf arkadaşı Y.C.’nin ayağına bastı. Özür dilemesine rağmen öfkelenen Y.C., M.D.Y.’nin kafasını öğretmen masasına vurdu. Ardından yere düşen arkadaşını tekme ve yumruklarla darp etmeyi sürdürdü.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Sınıf arkadaşlarının çığlıkları üzerine beden eğitimi öğretmeni araya girerek kavgayı ayırdı. Ağır yaralanan M.D.Y., ambulansla önce Biga Devlet Hastanesi’ne, ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Y.C., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

BABA İSYAN ETTİ

Yoğun bakım önünde endişeyle bekleyen baba Hasan Y., “Bu vicdansızlık. Oğlumu sabah okula gönderdim, akşam ise acı haberini aldım. Bu zorbalık. Oğlumun vücudunda darp izleri var. Bunu yapan çocuktan şikâyetçiyiz” diyerek tepkisini dile getirdi.

