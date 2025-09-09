Ankara'da Acı Benzerlik! Bir Ayda İki Kere... 15 Yaşındaki Çocuğu Akran Zorbalığı Hayattan Kopardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan bir parkta 7 Eylül akşamında 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından bilinmeyen nedenden dolayı bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Fatih Acacı, sevk edildiği hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Katil zanlısının arkadaşları, cinayeti 'kız meselesi' nedeniyle işlediğini iddia etti. Hayatını kaybeden Acacı, bugün Pursaklar'da toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

BİR AY İÇERİSİNDE İKİNCİ BENZER OLAY

Ankara'nın Keçiören ilçesinde geçen ay meydana gelen olayda da 21 yaşındaki Hakan Çakır, 18 yaşının altındaki çocuk zanlıların dahil olduğu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti.

