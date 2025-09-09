Ankara'da Acı Benzerlik! Bir Ayda İki Kere... 15 Yaşındaki Çocuğu Akran Zorbalığı Hayattan Kopardı

Ankara'da 15 yaşındaki Fatih Acacı, akranı tarafından bıçaklı saldırıyla öldürüldü. Saldırgan çocuk gözaltına alındı. Öte yandan geçen ay Ankara'da Hakan Çakır da akranı tarafından öldürülmüştü.

Son Güncelleme:
Ankara'da Acı Benzerlik! Bir Ayda İki Kere... 15 Yaşındaki Çocuğu Akran Zorbalığı Hayattan Kopardı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan bir parkta 7 Eylül akşamında 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından bilinmeyen nedenden dolayı bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Fatih Acacı, sevk edildiği hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Katil zanlısının arkadaşları, cinayeti 'kız meselesi' nedeniyle işlediğini iddia etti. Hayatını kaybeden Acacı, bugün Pursaklar'da toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Ankara'da Acı Benzerlik! Bir Ayda İki Kere... 15 Yaşındaki Çocuğu Akran Zorbalığı Hayattan Kopardı - Resim : 1

BİR AY İÇERİSİNDE İKİNCİ BENZER OLAY

Ankara'nın Keçiören ilçesinde geçen ay meydana gelen olayda da 21 yaşındaki Hakan Çakır, 18 yaşının altındaki çocuk zanlıların dahil olduğu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Akran Zorbalığı Can Aldı! 10 Yaşındaki Yusuf Yaşam Mücadelesini Kaybetti: Aynı Ailede Bir Yıl Arayla Aynı Acı...Akran Zorbalığı Can Aldı! 10 Yaşındaki Yusuf Yaşam Mücadelesini Kaybetti: Aynı Ailede Bir Yıl Arayla Aynı Acı...Güncel

Minik Yusuf’un Babasından Acı İsyan! Bir Çocuğunu Kaybetti Biri Yaşam Savaşı Veriyor… İkisi de Aynı Dehşeti YaşadıMinik Yusuf’un Babasından Acı İsyan! Bir Çocuğunu Kaybetti Biri Yaşam Savaşı Veriyor… İkisi de Aynı Dehşeti YaşadıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Ankara akran zorbalığı
Son Güncelleme:
ChatGPT'ye İnanıp Yaptığı Hata Hayatına Mal Oldu! Tüm Dünya Onu Konuşuyor... ChatGPT'ye İnanıp Yaptığı Hata Hayatına Mal Oldu
Gaziantep'te Acı Olay! Biber Topluyordu, Sulama Kanalına Düştü, 8 Yaşındaki Çocuk Öldü Acı Olay! Biber Topluyordu, 8 Yaşındaki Çocuk Öldü
Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Yıldız Oyuncu İle Yollar Ayrıldı Fenerbahçe Ayrılığı Duyurdu
Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem! Uzmanlar Uyardı, 3 Ay Süreniz Var: Dev Zam Kapıda… Tapu Sahiplerine 3 Ay Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem! Uzmanlar Uyardı, 3 Ay Süreniz Var: Dev Zam Kapıda… Tapu Sahiplerine 3 Ay Uyarısı
Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi' Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi
Eski CHP Lideri Hikmet Çetin'den Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha Eski CHP Liderinden Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha
Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız' 'Resmi Binamız Sarıyer, Oraya Gideceğiz'
Gürsel Tekin'den Olay Olan 'Mal Varlığı' Yanıtı! 'Kıskanmayın Bir Gün Sizin de Olur' 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur'