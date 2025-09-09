Gaziantep'te Acı Olay! Biber Topluyordu, Sulama Kanalına Düştü, 8 Yaşındaki Çocuk Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı kırsal Yolbaşı Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde yürekleri dağlayan bir trajedi yaşandı. Kilis’ten biber toplamak için ailesiyle tarlaya gelen 8 yaşındaki Halil Kaçar, tarlanın yakınındaki Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalının kenarında oyun oynarken dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan küçük çocuk bir süre sürüklendikten sonra gözden kayboldu.

DÜŞTÜĞÜ YERİN 700 METRE UZAĞINDA BULUNDU

Olayı fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve Adana’dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi sevk edildi. Kanalda su akışının kesilmesinin ardından yaklaşık iki saat süren arama çalışmaları sonucunda, Halil Kaçar’ın cansız bedeni, düştüğü yerden 700 metre uzaklıkta bulundu. Küçük çocuğun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınlarının feryatları ise yürekleri burktu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer sulama kanallarının çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA