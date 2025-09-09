Tanıklar Gördü, Kamera Kaydetti: Orman Yangınında Kundaklama İddiası, Her Yerde Aranıyorlar

Muğla’nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda kasıtlı yangın çıkardığı öne sürülen 2 şüpheli için güvenlik güçleri alarma geçti. Tanıklar, şüphelilerin ateşi alkolle büyüttüğünü ve bu anları cep telefonu ile kaydettiğini ifade etti. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma yürütülüyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, otobüs terminali yakınındaki ormanlık alanda kasıtlı olarak yangın çıkardığı iddia edilen 2 şüpheli, güvenlik güçleri tarafından aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, yangın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler görgü tanıklarıyla görüştü. Tanıklar, 2 kişinin ormanlık alanda ateş yaktığını, alevleri alkol dökerek büyüttüklerini ve bu anları cep telefonlarıyla kaydettiklerini söyledi. Şüphelilerin olayın ardından 48 ASY 266 plakalı bir motosikletle bölgeden uzaklaştıkları bildirildi. Ancak plaka bilgisi üzerinde yapılan incelemede, verilen numaranın hatalı olduğu tespit edildi.

Yanlarında orman yangını başlayan şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti

HER YERDE ARANIYORLAR

Araştırmalar sonucunda motosikleti kullanan kişinin A. isimli şahıs olduğu bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

