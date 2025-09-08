İzmir'de Ormanları Küle Çeviren Şahıslara İstenen Ceza Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Buca’da inşaat malzemelerini spiral makinesiyle kestikleri sırada orman yangınına neden oldukları belirlenen şüpheliler hakkında istenen ceza belli oldu. İşçi ile inşaat sahibi hakkında 'bilinçli taksirle orman yangınına neden olmak' suçundan 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Mahallesi'ndeki orman yangınına ilişkin inşaat sahibi Y.Ö. (54) ile inşaatta çalışan N.T. (47) hakkında yürüttüğü soruşturmasını tamamladı.

Tutuksuz sanık Y.Ö. ile tutuklu sanık N.T. hakkında "bilinçli taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan 13'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Sanıklar yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, demir kesme makinesinden çıkan kıvılcımların inşaatın yan tarafında bulunan kuru otluk alana sıçrayarak yangına neden olduğu anlatıldı.

İnşaat alanında 10 metre mesafede ot temizliği yapılmadığı, ıslatma, malzemelerin üzerini kapatma gibi koruyucu tedbirlerin alınmadığına yer verilen iddianamede çıkacak kıvılcımların yangına sebebiyet verme ihtimaline karşı yangın söndürücü tüp, su dolu kova ya da söndürme hortumu bulundurulmadığı, gözlemcilik yapmak ve anlık müdahalede bulunmak için kimsenin de görevlendirilmediğine dikkat çekildi.

13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

N.T. ve Y.Ö. hakkında "bilinçli taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Buca’daki yangında 1500 hektar alan kül olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi