İzmir'de Ormanları Küle Çeviren Şahıslara İstenen Ceza Belli Oldu

İzmir'de iş makinesiyle çalıştıkları sırada orman yangına neden olan sanıklara istenen ceza belli oldu. İşçi ve inşaat sahibine 13 yıla kadar hapis istendi.

Son Güncelleme:
İzmir'de Ormanları Küle Çeviren Şahıslara İstenen Ceza Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Buca’da inşaat malzemelerini spiral makinesiyle kestikleri sırada orman yangınına neden oldukları belirlenen şüpheliler hakkında istenen ceza belli oldu. İşçi ile inşaat sahibi hakkında 'bilinçli taksirle orman yangınına neden olmak' suçundan 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Mahallesi'ndeki orman yangınına ilişkin inşaat sahibi Y.Ö. (54) ile inşaatta çalışan N.T. (47) hakkında yürüttüğü soruşturmasını tamamladı.

Tutuksuz sanık Y.Ö. ile tutuklu sanık N.T. hakkında "bilinçli taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan 13'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İzmir'de Ormanları Küle Çeviren Şahıslara İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 1

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Sanıklar yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, demir kesme makinesinden çıkan kıvılcımların inşaatın yan tarafında bulunan kuru otluk alana sıçrayarak yangına neden olduğu anlatıldı.

İnşaat alanında 10 metre mesafede ot temizliği yapılmadığı, ıslatma, malzemelerin üzerini kapatma gibi koruyucu tedbirlerin alınmadığına yer verilen iddianamede çıkacak kıvılcımların yangına sebebiyet verme ihtimaline karşı yangın söndürücü tüp, su dolu kova ya da söndürme hortumu bulundurulmadığı, gözlemcilik yapmak ve anlık müdahalede bulunmak için kimsenin de görevlendirilmediğine dikkat çekildi.

13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

N.T. ve Y.Ö. hakkında "bilinçli taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Buca’daki yangında 1500 hektar alan kül olmuştu.

Bursa'da Orman Yangını! Rüzgarla Kısa Sürede Büyüdü, Ekipler Müdahale EdiyorBursa'da Orman Yangını! Rüzgarla Kısa Sürede Büyüdü, Ekipler Müdahale EdiyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
orman Yangın İzmir
Son Güncelleme:
Eğitim Yılı Siyasetle Açıldı! İlk Zil Çaldı, İlk Konuşmayı AKP’li Başkan Yaptı Eğitim Yılı Siyasetle Açıldı! İlk Zil Çaldı, İlk Konuşmayı AKP’li Başkan Yaptı
Alınan Karar İsmail Kartal’ın Tüm Hayallerini Suya Düşürdü! Fenerbahçe Şansı Zora Girdi İsmail Kartal'ın Başını Yakan Karar
Obeziteye Halaylı Dikkat Çekiş Obeziteye Halaylı Dikkat Çekiş
Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Belli Oldu! Süper Lig Tarihine Geçecek: İmza İçin Türkiye’ye Geliyor Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu, Saldırganın Anne ve Babası Gözaltında İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar